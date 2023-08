Aktion bei Currenta Grevenbroicher Schülerin ist Chefin im Dormagener Chempark – für einen Tag

„Wir sind dafür verantwortlich, dass am Ende der Rhein sauber ist“, sagt Czauderna. Denn Currenta kümmert sich um die Infrastruktur und damit auch um den Wasserfluss im Cempark. In den Sitzungen fühlte sich Coenen von den Beteiligten ernst genommen, sagt sie. Sprecher Timo Krupp sagt, dass das Unternehmen die Übernahme der Führungsposition sehr ernst nimmt: „Das sind echte Themen, die besprochen wurden. An einem anderen Standort durfte ein Schüler vor vier Jahren zum Beispiel eine Spendenauswahl treffen.“ Die Jobübernahme sei in unterschiedlichen Bereichen möglich, auch in der Personalabteilung, sagt Geschäftsführer Daniel Wauben: „Wir möchten den jungen Menschen zeigen, dass wir als Chempark ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind.“ Auch wenn die Aktion für alle Schüler offen sei, erreiche man häufig Jugendliche, die bereits an Naturwissenschaften interessiert sind.