Gesamtschule in Grevenbroich Schüler beschäftigen sich mit Rassismus – und machen Ungesehenes in Ausstellung sichtbar

„Ich hätte nicht gedacht, dass es heute noch Leute gibt, die so extreme Aussagen tätigen“, sagt die 17-jährige Aysel. Sie und ihre Mitschülerinnen Amira, Sarah, Svenja und Samira aus dem zehnten Jahrgangsstufe hatten die Organisation und Leitung der Ausstellung übernommen – und dachten zu wissen, was sie erwartet. Dass die Rassismus-Erfahrungen in Deutschland dann doch so extrem ausfallen, erschütterte die Schülerinnen.