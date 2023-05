Fahhrad-Aktion in Grevenbroich Schüler wollen ihre Rekordzahl beim Stadtradeln knacken

Die Fahrrad-AG werde auf jeden Fall dabei sein. Einmal in der Woche komme sie zusammen, um gemeinsam alle Geheimnisse eines Rades zu entdecken. „Wir wenden uns vor allem an Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.“ Sie kämen aus der Ukraine, aber auch aus Afghanistan oder aus der Türkei. Inzwischen ist der Bürgermeister eingetroffen, der alle sportlichen Aktivitäten unterstützen möchte. Das sei nun mal besser als zu Hause herumzusitzen. Und radeln könne man in Grevenbroich gut, sagt Klaus Krützen, denn „Wir sind definitiv eine fahrradfreundliche Stadt.“ Natürlich müsse die Stadt für die Radler noch einige Hausaufgaben machen. Daher arbeite man eng mit dem ADFC zusammen. „Grundsätzlich glaube ich aber, dass man es relativ sicher machen kann, wenn man sich in Grevenbroich mit dem Fahrrad fortbewegen möchte.“