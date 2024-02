Ausstellung in der Villa Erckens in Grevenbroich Schüler forschen im Leben der Jüdin Lieselotte Katz

„…nach Palästina, weil ich als Jüdin in Deutschland keine Chance habe“, lautet der Titel der Ausstellung. Lieselotte Katz emigrierte im Alter von 18 Jahren und überlebte, ihre Eltern wurden aber von den Nazis in Auschwitz ermordet. Die Besucher der Ausstellung erfahren, dass die Jüdin keinen Hass auf Deutschland hatte, sie war sogar einmal in Grevenbroich, starb allerdings bereits 1964. Sie arbeitete unter anderem als Näherin in Tel Aviv, heiratete in Kairo und lebte in Südafrika. Der alles andere als normale Lebensweg wird im Rahmen der Ausstellung nachgezeichnet.