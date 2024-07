Generationen-Austausch 70 Jahre nach dem Triumph Grevenbroicher Schüler sprechen mit Zeitzeugen über das „Wunder von Bern“

Gefühlt ganz Deutschland fiebert mit der Fußball-Nationalelf – und hofft auf ein zweites „Sommermärchen“ bei der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Was in all dem EM-Trubel gern in Vergessenheit gerät: Fast auf den Tag genau vor 70 Jahren hat es zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte eine Fußball-Sensation gegeben. Das war bei der Weltmeisterschaft 1954, die in Deutschland als das „Wunder von Bern“ in die Geschichte einging. Die deutschen Fußballer, in der Nachkriegszeit Außenseiter im Turnier, konnten den Favoriten Ungarn im Finale am 4. Juli 1954 nach zwei Toren Rückstand mit einem 3:2 schlagen – ein legendärer Sieg, an den sich einige Zeitzeugen noch heute erinnern können.