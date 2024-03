Aktion am Erasmus-Gymnasium Grevenbroich Schüler stillen mit selbst gebackenen Waffeln nicht nur den eigenen Hunger

Mit ihrer Aktion wird die Klasse 9A des Grevenbroicher Erasmus-Gymnasiums das Hunger-Leiden vieler Menschen weltweit nicht lösen können. Aber die Gymnasiasten wollen einen Beitrag leisten, das Leid zumindest zu verringern. Denn mit den gut 500 Euro, die bei ihrem Waffel-Verkauf in den vergangenen Wochen unterm Strich zusammengekommen sind, lässt sich schon einiges bewirken. Die Schüler wollen das Geld an die Organisation „Brot für die Welt“ spenden, die in mehreren Ländern aktiv ist und regelmäßig über ihre Hilfseinsätze berichtet.