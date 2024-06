Nachhaltigkeit in Grevenbroich Schüler machen spielerisch auf Umweltschutz aufmerksam

Thymian oder doch Lavendel? Wie gut sich die eigene Nase mit Kräutern und Gewächsen auskennt, wurde am Mittwoch in der Grevenbroivcher Fußgängerzone bei der Mitmach-Aktion am Stand der OGS Kapellen-Hemmerden getestet. In Riech-Gläsern versteckt, sollten sieben Düfte erkannt und richtig benannt werden. Darunter sechs verschiedene Kräuter und ein in die Irre führender Apfel. Mariella (9) hat es selbst ausprobiert: „Manche waren einfach, andere nicht. Der Apfel war schwierig, da habe ich nachgeschaut“, sagt die Schülerin. Neben dem Riech-Quiz bot die OGS an verschiedenen Ständen außerdem recycelte Kerzen, kleine Tier-Blumentöpfe mit Kräutern, ein Puzzle mit dem Bild des schuleigenen neuen Hochbeets und ein „Was braucht wie lange zum Verrotten?“-Quiz, bei dem selbst die Lehrer über die Dauer verwundert waren, an. Natürlich alles selbständig ausgedacht, gefertigt und bemalt.