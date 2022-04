Geschichtsverein Grevenbroich startet Wettbewerb nach den Sommerferien : Schüler sammeln Ideen für ein Kunstwerk auf dem Synagogenplatz

Grevenbroich Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) baut am 15. Juni seine Wanderausstellung „1700 Jahre jüdisches Leben im Rheinland auf dem Synagogenplatz in Grevenbroich auf. Der Geschichtsverein wird dies vor Ort mit einem Workshop begleiten.

Vorsitzender Ulrich Herlitz erhofft sich von dieser Diskussion auch Vorschläge für ein Kunstwerk, das künftig auf der neu gestalteten Fläche aufgestellt werden soll. Zwar hatte der Geschichtsverein vor, nach dem ersten Halbjahr einen Ideen-Wettbewerb in den weiterführenden Schulen zu starten – doch: „Damit werden wir nun bis zum Beginn des neuen Schuljahrs warten“, sagt Herlitz. Denn erst wenn die Finanzierung des Kunstwerks sicher ist, soll der Wettbewerb gestartet werden. „Noch befinden wir uns in der Spenden- und Fördergelder-Akquise“, sagt Herlitz.

Indes werden in einigen Schulen schon fleißig Ideen geschmiedet. „Es gibt bereits mehrere Anregungen und Vorschläge“, weiß der Vorsitzende. Auch wenn der Wettbewerb nach den Sommerferien starten wird, geht Ulrich Herlitz davon aus, dass die ersten Entwürfe wie geplant am 9. November im Rahmen der Gedenkfeier zur Pogromnacht vorliegen werden.

Seit Anfang des Jahres erinnert der neugestaltete Synagogenplatz mit einem stilisierten Grundriss und einem Davidstern an das 1938 von den Nationalsozialisten geschändete und ein Jahr später abgerissene jüdische Bethaus. Der Landschaftsverband Rheinland wird an dieser Stelle am 15. Juni seine Wanderausstellung errichten, die an 1700 Jahre jüdisches Leben im Rheinland erinnert. Fachkundiges Personal des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte wird den Besuchern an diesem Tag für Gespräche zur Verfügung stehen.