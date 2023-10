Projekt „100 Boote – 100 Millionen Menschen“ Gesamtschüler gestalten XXL-Papierboote als Zeichen der Solidarität für Flüchtlinge

Deutschlandweit dürften beim Projekt Tausende Menschen mitmachen. Zunächst waren in 14 „Engagementwerften“ in Ostdeutschland die 100 Boote gefaltet worden. Sie gingen dann an etliche „Kreativhäfen“ weiter, etwa an die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule. „Mit unserem AWO-Bus haben wir eines von acht Booten, die vor dem Landtag in Düsseldorf standen, abgeholt“, erzählt Adi Palm, Vorsitzender der AWO im Rhein-Kreis Neuss. Die Aktion sei ein „Weckruf an die Politik, beispielsweise dass an den Außengrenzen der EU Menschen teilweise über Monate in unmenschlichen Verhältnissen, etwa in Zeltlagern, hausen, mit wenig oder keinen Sanitäranlagen und mit spärlicher Essensverpflegung“.