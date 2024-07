„Schools-out“ in Grevenbroich Schüler starten mit Festivalstimmung in die Sommerferien

Die Stimmung: sommerlich ausgelassen und mit viel Lust zu feiern. Das fanden auch die zehnjährige Mia und ihre Freundinnen, die dieses Jahr zum ersten Mal mit dabei waren. „Die Stimmung ist gut und alle sind sehr nett“, sagte die Schülerin. Besonders gut fand die Gruppe die Sommerstühle im Außenbereich, in denen wie am Strand entspannt werden konnte. Und: Auch die Partymusik kam gut an. Unbedingt ausprobieren wollten die Freundinnen auch den Bungee-Run, eine lange „Hüpfburg-Bahn“, auf der die Kinder mit einem Bungee-Seil zurückgezogen werden. Überrascht war Mia über den großen Außenbereich: „Ich hätte nicht gedacht, dass draußen auch so viel angeboten wird.“