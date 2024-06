Vorletzter Schultag in der Alten Feuerwache Bis zu 400 Schüler feiern beim „School’s out“-Festival in Grevenbroich

In der Alten Feuerwache steht eine der größten Sausen an, die der jährliche Veranstaltungskalender des soziokulturellen Zentrums der Stadt beinhaltet: das „School’s out“-Festival zum Start in die Sommerferien. Schon jetzt sollen rund 300 Tickets für die Veranstaltung am kommenden Donnerstag verkauft worden sein. „Wir haben noch 100 Restkarten“, sagt Sarah Stefanovski, kaufmännische Leiterin beim Verein Alte Feuerwache, der das jährlich stattfindende Festival organisiert. Es richtet sich an Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9, die zum Ferienbeginn eine schöne Zeit mit ihren Freunden auf dem Gelände an der Schloßstraße verbringen möchten.