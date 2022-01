Holocaust-Gedenktag in Grevenbroich : Schüler errichten Denkmal für Fred Stern

Auf dem Synagogenplatz gedachten Jugendliche und Erwachsene der 203 Grevenbroicher, die dem Holocaust zum Opfer fielen. Foto: Dieter Staniek/Stan

Grevenbroich Die „Erasmus“-Geschichtskurse erinnern an einen ehemaligen Schüler, der mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten flüchtete und in die USA emigrierte. Dem im Dezember verstorbenen Fred Stern soll ein Denkmal auf dem Schulhof gesetzt werden.

Dem im Dezember im Alter von 98 Jahren gestorbenen Fred Stern wird auf dem Schulhof des Erasmus-Gymnasiums ein Denkmal gesetzt. Dafür haben sich die Schüler der Q2-Geschichtskurse unter der Leitung von Peter Cwik und Till Krewer eingesetzt. Die jungen Leute haben eine 1,5 Meter große Metall-Stele entworfen, die in einem Fachunternehmen ihren letzten Schliff erhält. „Sie wird im Frühjahr aufgestellt“, erklärt Cwik. „Voraussichtlich im April oder Mai.“

Fred Stern war jüdischen Glaubens. Geboren 1923, besuchte er ab 1933 das Realprogymnasium in Grevenbroich, den Vorläufer des „Erasmus“. 1936 verließ er die Schule wegen diverser antisemitischer Vorfälle – „gegen den Willen seines Vaters, der seinem Sohn trotz allem die bestmögliche Bildung angedeihen lassen wollte“, sagt Ulrich Herlitz, Vorsitzender des Geschichtsvereins.

Schülerinnen des Erasmus-Gymnasiums präsentierten am Donnerstag den Entwurf eines Denkmals für den im Dezember verstorbenen Fred Stern. Foto: Wiljo Piel/wilp

Info Ideen-Wettbewerb für eine neue Skulptur Wettbewerb An dem in Kürze beginnenden Ideen-Wettbewerb für die Synagogenplatz-Skulptur können sich Schulklassen, Jugendeinrichtungen, Einzelpersonen oder Gruppen beteiligen.

Ziel Die Skulptur soll die historische Dimension des Platzes deutlich machen. Einzige Vorgabe: Die Namen der 203 Holocaust-Opfer aus Grevenbroich sollen sich auf ihr wiederfinden.

Fred Stern beendete das Schuljahr an der Jüdischen Oberschule in Düsseldorf, begann danach eine handwerkliche Ausbildung und bereitete sich auf die Emigration in die Vereinigten Staaten vor. Denn seine Familie hatte nach den brutalen Übergriffen im Zuge des Novemberpogroms 1938 den Entschluss gefasst, ihre langjährige Heimat zu verlassen. Stern war noch keine 15 Jahre alt, als er im Frühjahr 1939 mit seinen Eltern in den USA ankam und dort ein neues Leben begann.

Daran erinnert eine kleine Ausstellung, die am Donnerstag anlässlich des Holocaust-Gedenktages im Foyer des Erasmus-Gymnasiums eröffnet wurde. Dort wird aber nicht nur das Gedenken an Fred Stern wachgehalten, sondern auch an die 15 weiteren jüdischen Schüler des Realprogymnasiums, die dem Nationalsozialismus zum Opfer fielen. Im Rahmen des Kunstprojekts „Sternenweg“ wurden deren Namen und Todesdaten mit goldener Farbe auf den Fliesen des Foyers aufgetragen.

Die Namen von Schülern, die den Nationalsozialisten zum Opfer fielen, finden auf farbigen Darstellungen im Foyer des Gymnasiums wieder. Foto: Wiljo Piel/wilp

Form und Farbe der künstlerischen Arbeiten sollen bewusst an die Stolpersteine erinnern, die bereits an vielen Orten der Stadt verlegt wurden. „Wir wollen solche Steine auch für die ehemaligen Schüler unserer Schule verlegen“, berichtet Peter Cwik, der bereits Kontakt mit dem Künstler Gunter Demnig aufgenommen hat. Wegen der Corona-Pandemie könne die Aktion aber erst im Dezember stattfinden.

Was Fred Stern betrifft: Das Erasmus-Gymnasium wird in den nächsten Monaten nicht nur ein Denkmal aufstellen, sondern in Kürze auch eine Biparcours-App freischalten. Deren Inhalt wird eine Art digitale Schnitzeljagd sein: Interessierte können sich künftig via Smartphone in Grevenbroich auf die Spuren der Familie Stern begeben.

Den Projekttag am Erasmus-Gymnasium skizzierte Peter Cwik am Donnerstag auch auf dem Synagogenplatz. Auf der kürzlich neu gestalteten Fläche trafen sich am Nachmittag Schüler und Vertreter der Käthe-Kollwitz- und der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule, des Erasmus-Gymnasiums und der Diedrich-Uhlhorn-Realschule zu einer Gedenkstunde. In deren Rahmen wurden Gedichte und Tagebuchauszüge vorgetragen sowie die Namen der 203 Grevenbroicher verlesen, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden.

Bei dieser Gelegenheit stellte Ulrich Herlitz ein Projekt des Geschichtsvereins und des Netzwerks „Gegen das Vergessen“ vor, bei dem er stark auf die Mitwirkung der weiterführenden Schulen zählt. Nachdem auf dem Synagogenplatz der Standort des ehemaligen, 1939 abgerissenen jüdischen Bethauses markiert wurde, soll dort als nächstes eine Skulptur aufgestellt werden. Für dieses Kunstwerk wird nun ein Ideen-Wettbewerb gestartet, an dem sich junge Leute bis zum Alter von 27 Jahren beteiligen können.