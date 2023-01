Gedenken in Grevenbroich Schüler erinnern an Holocaust-Opfer

Zwei der Namen trug Nico Steffens (15) vor, der seit zwei Jahren in der Projektgruppe „KKG gegen das Vergessen“ an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule mitmacht. Das Leid der Menschen solle vor dem Vergessen gerettet werden, sagt der geschichtlich interessierte Schüler. Seine ältere Schwester Olivia Wadle (18), ehemalige Schülerin an der KKG, machte ebenfalls mit. Und Nela Steffens (11) hat mit anderen in der sechsten Stufe Entwürfe für das Denkmal gemalt, das künftig auf dem Synagogenplatz an die Verfolgten erinnern soll. Der Entwurf zeige jüdische Menschen in einem Käfig, die von einem anderen daraus befreit werden, erklärt sie.