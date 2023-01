Holocaust-Gedenktag am 27. Januar Schüler erinnern an 203 Holocaust-Opfer in Grevenbroich

Vertreter der Diedrich-Uhlhorn-Realschule werden über die Fahrt zur Gedenkstätte in Auschwitz berichten, Schüler der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule über die Erinerungsarbeit an ihrer Schule. Das Erasmus-Gymnasium stellt seinen Projekttag „Fritz Stern“ vor. Stern war 1938 als Vierzehnjähriger mit seiner Familie in die USA emigriert. Er war später wiederholt in seiner alten Heimatstadt Grevenbroich zu Besuch, erzählte Schülern über sein Leben und die Verfolgung der Juden. Fritz Stern starb Ende 2021 mit 98 Jahren in den USA. Das Pascal-Gymnasium wird unter anderem die Biparcours-App „Jüdisches Grevenbroich“ vorstellen.