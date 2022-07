Kolumne Frei Schnauze : Schrullige Rentner auf vier Beinen

Grevenbroich Ältere Hunde brauchen eine besondere Zuneigung. Tipps für den richtigen Umgang mit den oftmals schrulligen Rentnern auf vier Beinen gibt der Grevenbroicher Hunde-Profi Mark Karlstedt.

Deshalb achten Sie darauf, dass Liege-, Trink- sowie Futterplätze nicht verändert werden. So findet sich Ihr Vierbeiner wesentlich besser zurecht. Sollte sich Ihr Senior doch mal verirrt haben oder orientierungslos fiepend im Haus stehen, helfen Sie ihm liebevoll bei der Orientierung. In Einzelfällen wird auch schon mal das Geschäft versehentlich im Haus verrichtet. Wenn es schon passiert ist, machen Sie es ohne Meckern weg – und sollte es gerade passieren, versuchen Sie, das „Geschäft“ zu unterbrechen und den Rentner an die richtige Stelle zu bringen.