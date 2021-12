Anwohner in Grevenbroich : Schotter für Wege am Neurather See gefordert

Die Wege am Neurather See sind in einem schlechten Zustand. Foto: Willibert Müller

Neurath Die Stadt hat die Bend-Wege für viel Geld instandsetzen lassen. Nötig wäre das auch in Neurath, meint Anwohner und Politiker Willibert Müller. Er macht sich seit Jahren für eine Verbesserung der Situation am Neurather See stark – bislang vergebens.

Der Neurather Willibert Müller weiß nicht mehr, wie lange er sich schon dafür einsetzt, dass die Wege am Ufer des Neurather Sees instandgesetzt werden. Es müssen etliche Jahre sein. Jahre, in denen sich kaum etwas am Zustand der Wege am Ufer des Gewässers getan hat: Bei leichtem Regen ist dort praktisch kein Durchkommen mehr, so matschig ist der Untergrund. Das Wasser sammelt sich in den Spurrillen städtischer Fahrzeuge, die dort etwa zur Leerung der Papierkörbe fahren. Für Spaziergänger ist das ein großes Ärgernis.

Als die Stadt vor wenigen Tagen erklärte, dass die Wege im Bend nahe des Schneckenhauses für 25.000 Euro mit Kalksteinschotter instandgesetzt werden, freute sich Müller für die Spaziergänger im Bend. „Und in Neurath?“, fragt der Anwohner, der sich auch als sachkundiger Bürger in der UWG engagiert: „Hier tut sich nichts.“ Müller, der mindestens einmal täglich mit seinem Hund am See unterwegs ist, hat zwar Verständnis dafür, dass die Stadt Prioritäten setzen muss. „Aber wenn auch nach Jahren gar nichts passiert, ist das ärgerlich. Man sieht ja: Am Schneckenhaus geht es. Aber am Neurather See geht es offensichtlich nicht. Da muss ich mir die Frage stellen: Werden die Ortsteile vergessen?“ Aus Sicht von Müller könne man den Eindruck haben, dass die Stadt jenseits der A540 aufhöre und die südlichen Stadtteile in Fragen etwa der Wege-Instandsetzung vergessen werden.

Anwohner Willibert Müller ist täglich am Neurather See. Foto: Kandzorra, Christian

Dabei ist Willibert Müller nicht der einzige, der den Neurather See als Natur-Idyll schätzt und gerne dort unterwegs ist. „Ich werde immer wieder angesprochen von Bürgern, die dort auch gehen wollen. Wenn die mich treffen, fragen manche: Kann man da heute gehen, oder brauchen wir Gummistiefel?“ der Neurather setzt sich dafür ein, dass die Wege am Ufer ähnlich wie am Schneckenhaus mit Schotter verfüllt und festgewalzt werden, so dass nicht so leicht neue Pfützen entstehen können. Das würde die Aufenthaltsqualität am Neurather See aus seiner Sicht deutlich verbessern.

„Zurzeit ist es so: Wenn es nur leicht nieselt, muss man permanent ausweichen. Das ist nicht mehr schön“, sagt der Anwohner. Bezeichnend: Am Ufer des Sees befindet sich eine Sitzbank mit Blick auf das Wasser, der Müller noch ein Jahr gibt, ehe sie versinkt. Der Kies vor der Bank ist zu großen Teilen vom Wasser weggespült worden. „Im Sommer kann man dort seine Füße direkt im Wasser baumeln lassen“, berichtet er. Die Stadt hatte kurz vor Abschluss der Instandsetzung der Bend-Wege erklärt, dass weitere Wege vorerst nicht instandgesetzt werden sollen, dass dies aber grundsätzlich nicht ausgeschlossen sei. Eine Asphaltierung der Wege am Neurather See hatte die Verwaltung bereits ausgeschlossen.

