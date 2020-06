Der dritte Fall in diesem Jahr : Schon wieder Ticket-Automat am Bahnhof Frimmersdorf geknackt

Schon wieder Ticket-Automat am Bahnhof Frimmersdorf geknackt

Der dritte Fall in diesem Jahr

Der zerstörte Fahrkartenautomat am Haltepunkt Frimmersdorf. Foto: Dieter Staniek

Frimmersdorf Zum mittlerweile dritten Mal seit Jahresbeginn ist der Fahrkartenautomat am Frimmersdorfer Bahnhof von Unbekannten geknackt worden. Der in der Nacht zu Mittwoch angerichtete Schaden ist immens. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die dürften allerdings schwer zu finden sein, da sich der Haltepunkt abseits der Wohngebiete befindet. Hinzu kommt, dass die Tatzeit vermutlich zwischen 1.50 und zwei Uhr liegt. „In diesem Zeitraum war der Automat zuletzt in Betrieb“, sagt Polizeisprecherin Diane Drawe.

Um an die Geldkassette zu gelangen, sind die Täter mit brachialer Gewalt vorgegangen. Die gesamte Frontseite wurde aufgerissen, das Innere ausgeweidet. „Der komplette Automat ist zerstört worden“, sagt Drawe. Wie die Täter den Ticket-Spender in einen Haufen Schrott verwandelten, stand am Mittwoch noch nicht fest.