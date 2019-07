Ärger bei der Feuerwehr Frimmersdorf-Neurath : Dachschaden am neuen Feuerwehr-Gerätehaus

Die Feuerwehrleute der Einheit Frimmersdorf-Neurath müssen improvisieren: Ihre Ausrüstung haben sie auf Stühlen und Tischen deponiert. Fotos (2): wilp. Foto: Wiljo Piel

Frimmersdorf Keine fünf Jahre alt, werden schon Reparaturen im Feuerwehr-Gerätehaus in Frimmersdorf notwendig. Mehrere Räume des rund drei Millionen Euro teuren Gebäudes sind nach einem Wasserschaden feucht geworden.

Die Feuerwehrleute der Einheit Frimmersdorf-Neurath müssen seit Monaten mit einem Provisorium leben. Nach einem Wasserschaden, der sich Pfingsten ereignete, können etwa die Umkleideräume nicht mehr genutzt werden. Ihre Ausrüstung haben die freiwilligen Helfer daher auf „Alarmstühlen“ in der großen Fahrzeughalle deponiert. Dort bleiben sie so lange liegen, bis auch der letzte Bautrockner aus dem Gebäude verschwunden ist. Und sämtliche Reparaturen ausgeführt sind.

„Es ist ärgerlich, dass ein solcher Schaden schon nach so kurzer Zeit passieren konnte“, sagt Rathaus-Sprecher Stephan Renner. Denn Anfang Dezember 2014 übergeben, ist das rund drei Millionen Euro teure Gerätehaus mit angeschlossener Rettungswache noch so gut wie neu. Glück im Unglück: Die Stadt befindet nach wie vor in der Gewährleistungsfrist, die nach fünf Jahren endet. „Der von uns beauftragte Generalunternehmer wird die Schäden beheben“, sagt Renner. Die Stadtkasse werde nicht belastet.

Das Wasser ist durch die Decke in die Umkleideräume gelaufen. Foto: Wiljo Piel

Info Feuerwehrhaus mit Rettungswache Beschluss Der Rat hatte im Dezember 2012 den Bau eines zentralen Feuerwehrhauses mit integrierter Rettungswache in Frimmersdorf beschlossen. Die Kosten von 2,96 Millionen Euro wurden auf die Haushalte 2013 bis 2015 verteilt. Umfang Das Gebäude verfügt über eine Fahrzeughalle sowie über Büro- und Aufenthaltsräume. In der Rettungswache ist Platz für ein Einsatzfahrzeug. Übergabe Das Objekt wurde am 4. Dezember 2014 von der damaligen Bürgermeisterin Ursula Kwasny übergeben.

Die Wurzel des Übels ist auf dem Flachdach des Gebäudes zu finden. Dort wird das Regenwasser über Rinnen abgeleitet. Regnet es zu stark, kommen Überläufe – sogenannte Speiköpfe – zum Einsatz. „Diese haben sich verzogen und sind undicht geworden, so dass Wasser in das Gebäude eingedrungen ist“, schildert Stephan Renner. Betroffen sind die ebenerdig liegenden Umkleideräume für Frauen und Männer sowie die Küche im ersten Obergeschoss.

Nachdem ein Dachdecker den Schaden behoben hat, laufen die Bautrockner seit Wochen auf Hochtouren. „Das wird mit Sicherheit noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, sagt Stephan Renner. Wie lange, lasse sich derzeit nicht abschätzen. Erst wenn fest steht, dass das Gebäude wieder trocken ist, sich also keine Feuchtigkeit mehr in Wänden oder Dämmungen befindet, könne mit den Reparaturarbeiten begonnen werden.

Löcher, die zur Kontrolle in Wände geschlagen wurden, müssen dann wieder geschlossen, braune Wasserflecken mit Farbe übertüncht werden. Die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden.

Weil die Spinde in den Umkleiden vorerst nicht genutzt werden können, bleiben die Einsatz-Klamotten der Helfer weiter auf Stühlen und Biertischen in der Fahrzeughalle liegen. Um dafür Platz zu haben, wird ein Einsatzwagen vorübergehend in der Waschanlage geparkt. „Es muss improvisiert werden“, sagt Stephan Renner. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr leide darunter aber nicht: „Der Betrieb geht ohne Einschränkungen weiter.“