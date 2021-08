Mobile Bühne besteht Feuertaufe : Schnitzeljagd zum Guerilla-Konzert in Grevenbroich

Grevenbroich Gut 100 Grevenbroicher machten sich am Samstagabend auf die Suche und wurden auf der Stadtparkinsel fündig: Der mobile Rockpalast, eine ungemeine Bereicherung für die Konzertszene in der Stadt, bestand seine Feuertaufe glänzend. Nur über die sozialen Medien war der Konzertort bekannt gemacht worden.

Die Jungs von der Punkband „Schallhärte“ – Carsten Neifer, Robert Helmrich, Frank Stohanzl und Fred Leven – haben in zweijähriger Bauzeit aus einem Wohnwagen einen Rockpalast gemacht, der in seiner Eleganz einmalig sein dürfte. Vollständig in Eigenleitung ist ein Musikmobil entstanden, das alle Ansprüche an Soundtechnik, Beleuchtung, Lichteffekte und Akustik vollkommen erfüllt. Zusätzlich wurde ein Schlagzeug fest eingebaut.