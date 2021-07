Rund 200 Firmen werden angeschlossen : Grevenbroicher Industriegebiet Ost wird mit schnellem Internet versorgt

Grevenbroich Die Telekom wird 15 Kilometer Glasfaser im Industriegebiet Ost in Grevenbroich verlegen. Damit erhalten rund 200 Betriebe einen Anschluss an das Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz.

Im Gewerbegebiet Ost erhalten jetzt rund 200 Unternehmen einen Anschluss an das Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom. Die Zahl der Firmen, die sich anschließen lassen wollen, ist bis zum Ende des Vorvermarktungszeitraums über die 30-Prozent-Marke geklettert. Damit kann losgelegt werden, meldete die Telekom am Freitag. In der Vergangenheit hatten mehrere Unternehmen die schlechten Internetverbindungen rund um die Alfred-Nobel-Straße beklagt.