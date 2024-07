Feuerwehr Grevenbroich im Einsatz Schmorbrände an Akku und Tiefkühltruhe in Kapellen

Zweimal Feueralarm in Kapellen: Am frühen Donnerstagabend waren die Retter am Eichendorfplatz gefragt, am Freitagmorgen im Netto-Markt an der Stadionstraße. Wie die Feuerwehr mitteilte, hat ein schmorender Starthilfe-Akku am Donnerstag gegen 17.45 Uhr den ersten Einsatz ausgelöst. Bewohner eines Einfamilienhauses am Eichendorfplatz hatten eine Rauchentwicklung in der Küche bemerkt und verständigten den Notruf.