Arbeiten haben jetzt begonnen : Schlossbad wird mit Park verbunden

Grevenbroich Neun Monate nach der Bad-Eröffnung wird nun auch das Außengelände gestaltet. Voraussichtlich Mitte Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Ob es im Sommer auch eine Liegewiese geben wird, ist eher unwahrscheinlich.

Obwohl es bereits am 4. Juli vergangenen Jahres eröffnet wurde, hinterlässt das Schlossbad immer noch den Eindruck einer Baustelle. Das liegt am Außengelände, das bislang noch nicht gestaltet wurde. „Das packen wir jetzt an“, sagt Bernd Keufgens, Geschäftsführer des Bad-Betreibers GWG Kommunal. In den vergangenen Tagen haben die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt begonnen. Läuft alles nach Plan, sieht es Mitte Juli rund um das Bad endlich proper aus.