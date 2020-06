Freizeit in Grevenbroich : Schlossbad will Corona-Auflagen lockern und Spaßbecken öffnen

Bringen das Grevenbroicher Schlossbad voran:(v.l.) Badleiter Danny Schulz, der erste Beigeordnete Michael Heesch, DLRG-Vorsitzender Andreas Burger und GWG-Geschäftsführer Willi Peitz. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Es geht in kleinen Schwimmzügen zurück in die Normalität im Grevenbroicher Schlossbad: Die neue Corona-Verordnung erlaubt die Rückkehr von Spaß-Elementen in den Badbetrieb. Zudem geht es voran im Rechtsstreit um die missratene Fassade. Außerdem bekommt die DLRG zusätzliche Trainingszeiten.

Drei Neuigkeiten aus dem Schlossbad: Gelockerten Corona-Auflagen erlauben voraussichtlich eine Verdopplung der Besucherzahlen und mehr Wohlfühl-Elemente in der nächsten Woche. Im Gerichtsstreit um die Bad-Fassade könnte es vorangehen. Und die DLRG bekommt zusätzliche Übungsstunden.

GWG-Geschäftsführer Willi Peitz und Badleiter Danny Schultz arbeiteten sich am Dienstag durch die aktuelle Fassung der Corona-Auflagen. „Bis Ende dieser Woche werden wir unser Konzept für das Schlossbad anpassen“, versprach Peitz. Die Zustimmung des Kreis-Gesundheitsamts vorausgesetzt, könnte in der nächsten Woche der Spaß in den Badebetrieb zurückkehren.

Bislang dürfen 30 Besucher ins Bad – dann vielleicht 60. Bislang müssen sie strikt in Bahnen hin und her schwimmen – dann dürfen sie sich auch mal treiben lassen. Die Spaß- und Kinderbecken könnten öffnen und die eingemotteten Liegen – in geringer Zahl – zurückkehren. Alles noch unter Vorbehalt.

Im Streit um die 3D-Fassade sind nach Meinung der GWG die Schäden größer als bislang angenommen. Deshalb ruhen derzeit die Arbeiten, weil der Gutachter des Landgerichts Mönchengladbach noch einmal hinter das grüne Sicherungsnetz schauen soll. Danach muss ein Statiker rechnen und Experten die Außenhaut wieder anbringen. Der Wunsch: Noch vor Beginn der Sommerferien soll wenigstens das Gerüst an der Liegewiese verschwinden.