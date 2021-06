Freizeit in Grevenbroich : Schlossbad ab Donnerstag geöffnet

Freizeit in Grevenbroich

Das Schlossbad öffnet am 10. Juni wieder seine Türen. Maximal 60 Personen dürfen sich dort gleichzeitig aufhalten. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Seit mehr als einem halben Jahr ist das Schlossbad in Grevenbroich wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Hinter den Kulissen hat sich in dieser Zeit einiges getan. Die Betriebsführung des Bades liegt mittlerweile bei der „NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH“.

Das betrifft unter anderem die Mitarbeiter des Bades, die von dem NEW-Tochterunternehmen übernommen worden sind. Den Bad-Besuchern wird die Umstellung vor allem durch die andere Kleidung der Beschäftigten auffallen. „Die ,NEW mobil und aktiv’ bringt die Erfahrung aus der betrieblichen Führung von insgesamt elf Bädern mit. Davon möchten wir profitieren und freuen uns daher über diese Entwicklung“, sagt Monika Stirken-Hohmann, Geschäftsführerin der GWG Kommunal GmbH.

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung ermöglicht nun eine Öffnung des Schlossbads unter diversen Schutzmaßnahmen. Das Schlossbad wird am Donnerstag, 10. Juni, den Betrieb wieder aufnehmen. Der Einlass ist nur mit einem tagesaktuellen, negativen und schriftlichen Corona-Test, dem Nachweis eines vollständigen Impfschutzes, der mehr als 14 Tage zurückliegt, oder einem Nachweis der Genesung möglich. Im Schlossbad dürfen sich maximal 60 Personen gleichzeitig aufhalten. Um mehr Menschen den Zugang zum Bad zu gewährleisten, findet täglich eine Öffnung zu unterschiedlichen Zeitfenstern statt.

Für Wasserratten in Hückelhoven

Für Wasserratten in Hückelhoven : Freizeitbad ab Freitag geöffnet

So geht es Alt-Bürgermeister Manfred Winkens im Ruhestand

So geht es Alt-Bürgermeister Manfred Winkens im Ruhestand : Als Schlemmermarkt-Botschafter weiter aktiv

Bau in Nettetal

Bau in Nettetal : Ein neues Bad für Schulen und Vereine

Bei der Ticketvergabe für das Schlossbad gibt es eine Änderung. Zum einen sind E-Tickets jeweils ab drei Tage im Voraus unter www.new-baeder.de/shop erhältlich. Zum anderen findet ein Kartenverkauf auch weiter an der Kasse im Bad statt. „Zu Beginn sind für die einzelnen Zeit-Fenster 40 Tickets über den Online-Shop erhältlich und 20 vor Ort an der Kasse, diese sind für Kunden gedacht, die keinen oder nur einen eingeschränkten Zugang zum Internet haben. Wir sind bei diesem Punkt aber flexibel und schauen uns an, wie sich die Nachfrage entwickelt“, sagt Bernd Keufgens, ebenfalls Geschäftsführer der GWG Kommunal GmbH.