Feriliche Stimmung in Grevenbroich Weihnachtlicher Treckerparade sorgte für viel Freude

Was 2019 als „Lichtblick“ in der Corona-Zeit begann, hat sich mittlerweile zu einer beliebten Veranstaltung entwickelt. „Wir haben damals mit fünf Traktoren angefangen“, sagt Schamutz. Nach dem Lockdown im Jahr 2020 stieg die Teilnehmerzahl in den Folgejahren kontinuierlich an. 2021 gingen 25 Traktoren an den Start, nun nahmen rund 40 Traktoren teil. Für den Weihnachtstrecker gibt es keine Voranmeldung. Wer kann und will, kommt. „Einige Landwirte konnten nicht dabei sein, weil es noch Feldarbeit für sie gab“, erklärte Schmautz.