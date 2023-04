Mutmaßliche Dealer in Grevenbroich festgenommen Ermittler durchsuchen sechs Häuser und finden 13 Kilo Marihuana und Kokain

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Donnerstag erklärten, hatten Einsatzkräfte Ende Januar sechs Objekte in Grevenbroich durchsucht, darunter ein Ladenlokal an der Rheydter Straße. Dabei wurden nicht nur die Verdächtigen festgenommen, sondern auch 13 Kilogramm Betäubungsmittel (Marihuana und Kokain) sowie diverse Waffen beschlagnahmt. Zudem stellten die Beamten bei den richterlich angeordneten Durchsuchungen mehr als 100.000 Euro Bargeld sicher.