Zu viele Tempo-Limit-Wechsel in Grevenbroich Schilderwald in Orken soll lichter werden

Autofahrer müssen auf den Orkener Straßen mitunter tüchtig aufpassen. Denn an vielen Stellen wechselt das Tempo-Limit von 50 auf 30, was nicht in jedem Fall sofort ersichtlich ist – das sorgt immer wieder für Irritationen unter Verkehrsteilnehmern. Darüber haben sich Bürger beim Ratsherrn Wolfgang Norf (SPD) beklagt. Der nahm sich der Sache jetzt an – und bat Polizei und Stadtbetriebe um Hilfe.