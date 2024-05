Schießwettbewerbe in Gindorf Amtierender Kronprinz ist jetzt auch König der ehemaligen Schützenkönige

Mehr als 100 Schützen und Schützenfrauen waren der Einladung zum Schießwettbewerb am Kirmesplatz gefolgt. Bei kühlen Getränken und herzhaften Speisen vom Grill wurde bis in den Abend gefeiert. Nun steht als nächstes die Mitgliederversammlung am 28. Juni und das Schützenbiwak am 29. Juni auf dem Programm der Gindorfer Sebastianer, bevor vom 12. bis 15. Juli das traditionelle Broerfest auf dem Programm steht.