Ersatz-Kirmes in Grevenbroich : Scheunenfest statt Klompenkirmes in Elsen

Grevenbroich Grundsätzlich zeigte sich die Kirmesgesellschaft zufrieden mit der Resonanz. Vergleichbar mit der Klompenkirmes sei es jedoch nicht.

Eigentlich hätte an diesem Wochenende in Elsen die Klompenkirmes stattfinden sollen. Klompenkönig Christian Abels kann seine Klompen aber ein weiteres Jahr zu Hause verwahren, er kam jetzt in normalem Schuhwerk zum Scheunenfest auf dem Gelände der Zehntscheune, die acht Monate alte Tochter Cosma auf dem Arm. Das Scheunenfest war vor allem am Samstagnachmittag sehr gut besucht. Am Freitagabend hatte es geregnet und am Sonntag meinte es der Wettergott noch schlechter mit den Besuchern.

Scheunenfest statt Klompenkirmes, das ist besser als nichts. Norbert Stüttgen, Kassierer der Kirmesgesellschaft, hatte am Samstag allen Grund zur Freude: „Das Konzept ist aufgegangen, es sind sehr viele Familien mit Kindern hier.“ Die Zehntscheune für Besucher zu öffnen, sei in Corona-Zeiten keine Option gewesen. Er erklärte, dass mit dem Scheunenfest kein Gewinn erzielt werde. Das lag am freien Eintritt und daran, dass ein Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein organisiert worden war. Bei noch recht freundlichem Wetter hatten die Kids am Samstagnachmittag Spaß beim Auftritt des Affentheaters aus Solingen. Sie durften Seifenblasen produzieren und waren nicht nur Zuschauer, sondern auch Akteure. Jonas Clever legte als DJ auf, Tanzen war jedoch untersagt. Das Tambourcorps Elsen-Fürth zog am Samstag durch den Ort, machte unüberhörbar deutlich, dass jetzt eigentlich die Klompenkirmes gefeiert werden würde. Im Hof der Zehntscheune, wo das Corps aufspielte, gab es Cocktails, Currywurst und Süßkram, der Verein „Brauchtum hilft“ verkaufte Sonnenbrillen, aber auch ein kleines Büchlein, das Kinder über die Kirmes in Elsen informiert – der Erlös kommt den Kindern zugute, die von der Flutkatastrophe betroffen sind. „Das Scheunenfest ist nicht mit unserem Heimatfest zu vergleichen“, sagte Präsident Peter Reibel. Am Sonntag gab es Tagesordnungspunkte, die es auch auf der Klompenkirmes gibt: Das waren der Erntedankgottesdienst in der Kirche, das Totengedenken mit Zapfenstreich und das Erbsensuppen-Essen. Die Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth ehrte unter anderem Heinz Hermanns für 60-jährige und Hubert Schläger für 65-jährige Mitgliedschaft. Josef Reif ist 50 Jahre mit dabei, Peter Pick 55 Jahre.