Besuch in Grevenbroich : Schauspielerin Janine Kunze im Einsatz für Tiere

Janine Kunze im Gespräch mit Hundebesitzer Samir Handeck, der mit Hündin Kylie gekommen war. Foto: W. Walter Foto: Wolfgang Walter

Grevenbroich Die Kölnerin war am Freitag zu Besuch in der mobilen Tierarztpraxis „Tiemo“, die bei der Existenzhilfe Station machte. Mit wem sie vor Ort ins Gespräch kam.

Prominenter Besuch am Freitagnachmittag in Grevenbroich: Schauspielerin Janine Kunze aus Köln war zu Gast bei einer Tier-Aktion bei der Existenzhilfe an der Merkatorstraße. Dort machte der Verein Herzensangelegenheit mit der mobilen Tierarztpraxis „Tiemo“ Station, bei der Menschen mit sehr wenig Geld ihre Haustiere kostenfrei behandeln lassen können. Das Besondere am Freitag war zweifelsfrei der Besuch von Janine Kunze, die „Tiemo“ seit einiger Zeit unterstützt. Kunzes schauspielerische Fähigkeiten – die meisten kennen sie aus der Serie „Hausmeister Krause“ – allerdings waren in Grevenbroich nicht gefragt. Sie liebt Tiere und freundete sich spontan mit der kleinen Kylie von Samir Handeck an. Der war mit seinem Tier zur Wurmkur gekommen.

Der Gründer des Vereins Herzensangelegenheit, Lutz Wingerath, lebt in Grevenbroich und arbeitet in Köln. Er kennt Janine Kunze und hatte sie für den Werbeauftritt gewinnen können. Sie zeigte den Vierbeinern gegenüber keinerlei Berührungsängste. Es waren ausschließlich Hunde, die von der Tierärztin Melanie Zimmer untersucht werden sollten. „Mäuschen, du bist aber süß“, sagte die Schauspielerin zu Kylie. Aber es sollte nicht bei einem Kompliment bleiben: „Pass’ mal auf, Schatz, was ich für dich habe“: Schon gab es ein Leckerli für die kleine Hundedame, die ihr Herrchen mit einem Mäntelchen gegen die Kälte geschützt hatte.

Die Kölnerin beantwortete einige Fragen: In Grevenbroich sei sie zum ersten Mal. Und es sei eine super Sache, dass Menschen mit geringem Einkommen hier ihre Tiere behandeln lassen können. Samir Handeck verriet der Schauspielerin sehr Persönliches: Nachdem ihn seine Frau verlassen habe, sei sein Hund für ihn die Nummer 1. Der Gustorfer wurde vor Ort von Antonia Klaus interviewt. Die Tierärztin hat eine Praxis in Bonn und ist Botschafterin des britischen Tierfutterherstellers Tails.com. Sie stellte die Fragen nicht aus Neugierde, sondern weil dieses Hundefutter individuell nach den Bedürfnissen des jeweiligen Hundes zusammengestellt und dann per Paketdienst verschickt wird. Handeck und seine Kylie können sich also auf ein Paket freuen.

Dasselbe gilt für Marlies B. aus Grevenbroich. Ihre Hunde sind zwar gesund, aber sie wollte sich nicht den Besuch von Janine Kunze entgehen lassen. Außerdem hatte sich gleich nebenan eine Schlange gebildet von Bürgern, die sich ihre Lebensmittelspende abholen wollten – in die wollte sich Marlies B. später einreihen. Sie ist zu 80 Prozent schwerbehindert und weiß die Unterstützung für Mensch und Tier zu schätzen. Mit dabei war auch Wolfgang Norf von der Existenzhilfe. Er kooperiert seit Beginn des Jahres mit dem Verein Herzensangelegenheit.