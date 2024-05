Aktion in der Innenstadt 2024 Grevenbroicher Schaufenster werden erneut zur Kunst-Galerie

Ein Beispiel für Künstler-Gruppen, die sich beteiligen: In den früheren Räumen des Juweliers Poser am Markt wird es im Aktionszeitraum eine Wechselausstellung geben, an der auch eine Kreativgruppe für geflüchtete Frauen beteiligt ist. Die Gruppe ist ein Projekt der Frauenberatungsstelle des Rhein-Kreises Neuss und den Starthelfern in Grevenbroich. Die Frauen treffen sich einmal wöchentlich im Jugendtreff GOT in der Südstadt. Unter der Projektleitung von Kirsten Adamek und der Starthelferin Sabine Rosental-Aussem sind in den vergangenen Monaten beachtliche Arbeiten rund um das Thema „Natur und Landschaften“ entstanden, die nun in Form eines Kunstschaufensters unter dem Titel „schrittweise – noviy schlach“ gezeigt werden.