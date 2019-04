Vormals neuralgischer Punkt in der Südstadt : Wer hält zukünftig den Schanzentunnel sauber?

Vormals neuralgischer Punkt in der Südstadt

Grevenbroich Wo der erste Wildmüller seinen Unrat hinterlassen hat, findet sich schnell Zuwachs in Form weiteren Mülls. Derlei neuralgische Punkte gibt es im innerstädtischen Gebiet mehrfach, einer der notorischen ist der Schanzentunnel.

Wer als Fußgängern oder Radfahrern das Quartier Südstadt erreichen möchte, um hier beispielsweise den Mehrgenerationenpark zu besuchen oder in der GOT Bürgerfunk mitzugestalten, muss diesen Tunnel passieren. Wegen seines oft optisch wie auch olfaktorisch unattraktiven Zustands wird er von den Bürgern salopp „Pippitunnel“ genannt. Als erste wirksame Maßnahme gegen Schmutz und Dreck wurde jetzt mit Hilfe der eigentlich am Umweltzentrum Schneckenhaus stationierten Bundesfreiwilligendienstler besagter Tunnel aufgehübscht.