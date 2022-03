Hundesport im Elsbachtal in Grevenbroich : Schäferhundverein stellt sich komplett neu auf

Hundesport im Elsbachtal in Grevenbroich

Grevenbroich Die 1950 gegründete Ortsgruppe Grevenbroich macht unter neuer Leitung weiter. Der Vorstand öffnet den Traditionsverein nun auch für andere Hunde.

Sebastian Sichau ist der neue Vorsitzende. Er ist der Nachfolger von Holger Schöttle. Der frühere Vorstand hatte aus Alters- und Gesundheitsgründen, aber auch aus rein privaten Gründen nicht mehr für einen Vorstandsposten zur Verfügung gestanden. Der 28-Jährige, der als Industriemechaniker bei Alu Norf arbeitet, ist mit Hunden aufgewachsen. Schäferhunde liegen ihm besonders am Herzen. „Sie sind sehr gelehrig und arbeiten gerne.“ Der Verein möchte sich aber auch öffnen für Hunde aller Rassen, selbst Dackel oder Pudel sind willkommen.

Standort Die Adresse lautet Elfgener Dorfstraße 1 in 41517 Grevenbroich.

Kontakt Der Verein ist per Mail unter svoggrevenbroichundumgebung@gmx.de zu erreichen.

Prüfung Am 9. und 10. April steht ein Prüfungswochenende an. Geboten werden eine Wesensbeurteilung von Schäferhunden und eine Begleithundeprüfung für alle Hunderassen.

Angela Quahs aus Grevenbroich ist stolze Besitzerin zweier junger Wolfshunde aus Tschechien . „Ich wollte eigentlich einen Schäferhund haben, aber die Tiere, die ich jetzt habe, sind genau das, was ich brauche: Sie sind sehr eigen, aber auch sehr familienbezogen.“ Angst, dass ihr die Kontrolle über die Tiere entgleitet, hat sie nicht: „Man lernt sie zu lesen.“ Der typische Wolfslook hat dem größeren der beiden Wolfshunde bereits einen gewissen Ruhm eingebracht: Er taucht in Musikvideos von mehr oder weniger bekannten Rappern auf. Der Kontakt wurde durch eine Filmtiertrainerin geknüpft. „Mein Großer ist „ne richtige Rampensau“, sagt seine Besitzerin nicht ohne Stolz. Sebastian Sichau hat vor diesen Exoten keine Furcht: „Ich glaube, dass sie mehr Angst vor uns haben als wir vor ihnen.“

Ihr Mann Dirk (30) ist Vizevorsitzender des Schäferhundvereins und ebenfalls mit ganzen Herzen dabei. „Meine Eltern haben viele Jahre lang Hundesport gemacht, ich bin da so reingewachsen“, erklärt Dirk Schiefer. Hundefreunden macht der neue Vorstand verlockende Angebote: Sie können Mitglied werden – das kostet 50 Euro pro Jahr. Alternativ geht es auch ohne Bindung, indem sie eine Zehnerkarte erwerben. Und sie müssten schon zur Mitarbeit bereit sein und die Tipps, die sie bekommen, auch umsetzen.

Als Gebrauchshundesport bietet der Verein Hoopers an, eine Art Agility. Der neue Vorstand möchte sich im Sportbereich künftig noch breiter aufstellen. Und er sucht noch weitere Mitglieder. Aktuell sind es lediglich elf, die aber sehr gut miteinander harmonieren. Was auch für den Verein spricht, ist sein enorm großes Außengelände, das von der Stadt gepachtet wurde. Es liegt idyllisch am Elsbachtal, gleich gegenüber des ADAC-Fahrsicherheitszentrums. Hundehalter kommen nicht nur aus Grevenbroich, sondern auch aus Rommerskirchen, Neuss und Mönchengladbach dorthin.