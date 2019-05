Grevenbroicherin im Topmodel-Finale : FDP: Sayana soll ins Goldene Buch

Grevenbroich Sayana Rayan, die am Donnerstag im Finale von „Germany’s next Topmodel“ steht, soll sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Das hat jetzt die FDP gefordert.

„Vielleicht gelingt die Signatur schon in der Sonderratssitzung am 12. Juni“, meint Fraktionschef Markus Schumacher. Er verspricht sich davon einen zusätzlichen Motivationsschub für die 20-jährige Grevenbroicherin, wenn sie wisse, „dass ihre Heimatstdt bereits heute sehr stolz auf ihre Leistung ist und wir ihr alle Daumen drücken, damit ihr der Sieg gelingt“.

Egal wie das Finale ausgehen wird, habe die junge Frau nach FDP-Meinung „bereits heute einen Beitrag zur positiven Wahrnehmbarkeit unserer Stadt in der Öffentlichkeit geleistet“, betont Schumacher in einem am Montag abgegebenen Antrag. Das sollte durch den Eintrag ins Goldene Buch baldmöglichst honoriert werden.