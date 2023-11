Brauchtum in Grevenbroich Neurather Martin trägt einen Schützensäbel

Einmal im Jahr schlüpft Ingo Boles aus Neurath in seinen roten Mantel und setzt seinen Helm auf. Der 55-Jährige ist seit 2008 in der Rolle des St. Martin in seinem Heimatdorf unterwegs – mit wachsender Begeisterung. „Die strahlenden Kinderaugen und die Symbolik des Martinsfestes motivieren mich jedes Jahr aufs Neue, in meine Verkleidung zu schlüpfen“, sagt er. Auch am Freitagabend wird Ingo Boles wieder den Laternenumzug hoch zu Ross anführen.