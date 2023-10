Erneuerungsarbeiten in Grevenbroich in den Herbstferien Sanierung im Erasmus-Gymnasium dauert länger als geplant

Ein aus den 1950er Jahren stammender Gebäudetrakt auf der Ostseite des Erasmus-Gymnasiums ist eingerüstet. Seit Jahren erneuert die Stadt in Schritten die Fenster des aus mehreren Teilen bestehenden Schulgebäudes. In diesem Jahr waren an der Ostfassade insgesamt 44 alte Aluminiumfenster an der Reihe, die gegen solche aus Kunststoff ausgetauscht wurden.