Restaurant „Zur Traube“ aus Grevenbroich Sammlung Kaufmann wandert ins Archiv

Wer Geschichte schreibt, der ist ein Zeitzeuge, für den sich Museen und Archive interessieren. Ihren umfangreichen Nachlass haben Elvira und Dieter L. Kaufmann nun in einem arbeitsintensiven Prozess gesichtet, gewichtet und mit Anmerkungen versehen, so dass er gesichert und von der Nachwelt genutzt werden kann. Dabei nahm das Ehepaar eine Zweiteilung vor. Speisekarten, Rezepte, Bücher, Handschriften, die ein starkes Stück deutscher Kochkunst und Esskultur dokumentieren, gingen an das Deutsche Archiv für Kulinarik in Dresden, das gemeinsam von der dortigen Technischen Universität (TU) und der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) gegründet wurde. Der größte Teil der Sammlung Kaufmann, insbesondere Standort bezogene Belege wie Fotografien, Gästebücher, Beiträge der (internationalen) Presse und auch audiovisuelle Medien, bereichern nun das Kreisarchiv mit Sitz in Zons, das auch das Stadtarchiv Grevenbroich betreut.