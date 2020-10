Wassersport in Grevenbroich : Saisonschluss der Kanuten - 13 Kilometer langer Abschied

Wassersport in Grevenbroich

Die Kanuten starteten an der Schleuse Bedburg. Foto: Ruth Wiedner/Ruth Wiesner

Grevenbroich 17 Teilnehmer kamen trotz strömenden Regens. Die renaturierte Erft macht die Traditionstour zum Erlebnis. Rund 130 Vereinsmitglieder hoffen auf die Saison 2021.

Mit dem Abpaddeln beendeten jetzt die Mitglieder des Kanu-Club Grevenbroich, KCG, die Saison 2020. Die Traditionsveranstaltung fand – der Pandemie geschuldet – in ganz kleinem Rahmen satt. 17 Freizeitsportler trafen sich, um die 13 Kilometer lange Abfahrt bei regnerischem Herbstwetter von Bedburg zum Bootshaus unter Corona-Auflagen zu absolvieren. Das war angesichts des schlechten Wetters keine schlechte Teilnehmerzahl. „Zwischen fünf und 50 Teilnehmer bringen wir zu Saisonende auf die Erft“, sagt der KCG-Vorsitzende Karl-Peter Reinders.

Die Erinnerung an das Anpaddeln im März 2020 war zugleich prägend für eine Saison, die wegen Corona ins Wasser fiel. Damals hatte Corona das Vereinsleben bereits fest im Griff. Binnen weniger Tage wurde das gesamte gesellschaftliche Leben wegen des Virus heruntergefahren. „Ich bin allein die ganze Strecke gepaddelt“, sagt Karl-Peter Reinders. In den folgenden Wochen wurden alle Wettkämpfe abgesagt, und auch das Vereinsleben am Grevenbroicher Bootshaus kam nahezu vollständig zum Erliegen. Kein gemütliches Beisammensein, kein Grillen - sagt Reinders: „Gesundheit geht schließlich vor.“