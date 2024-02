Nici Kempermann von Kempes Feinest Kapellener Sängerin nach Auftritt in Köln übel beleidigt

Für das, was sie vor einigen Tagen erlebt hat, wirkt sie erstaunlich heiter. Was wohl auch an den vielen positiven Zusprüchen liegt, die Nici Kempermann erhalten hat, nachdem sie am Tag nach Weiberfastnacht via Facebook einen Shitstorm übelster Sorte erleben musste. Die gebürtige Kapellenerin – Frontfrau der Band Kempes Feinest – war nach einem Open-Air-Auftritt in Köln von zahlreichen Hass-Kommentaren überschüttet worden. „Menschen waren offenbar der Meinung, kundtun zu müssen, wie furchtbar sie mich, meine Figur und meine Stimme finden“, sagt die 36-Jährige. „Was, um Himmels willen, ist mit den Leuten los?“