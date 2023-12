„West zum Fest“ Wevelinghovener Sänger reaktiviert das Haustür-Konzert

Wenn Sven West an seine ersten Haustür-Konzerte zurückdenkt, ist das automatisch verbunden mit Erinnerungen an eine ziemlich dramatische Zeit: an die Hochphase der Corona-Pandemie, in der Künstler wie er ihren Beruf de facto kaum mehr ausüben konnten. In dieser schwierigen Zeit wurde die Idee geboren, Mini-Konzerte für kleine Personenkreise anzubieten, bei denen er allein auftritt – angepasst an die damals geltenden Corona-Regeln.