Sven West kommt auf Bestellung zum Mini-Konzert : Räuber-Sänger singt an der Haustür

Grevenbroich Sven West aus Wevelinghoven macht in der Corona-Krise aus der Not eine Tugend: Der Frontmann der Kölner Kultband „Räuber“ kommt zu kleinen Konzerten oder Liebeserklärungen vor die Haustür.

Seine vier liebsten Weihnachtssongs sind „Last Christmas“ – allerdings nicht in der Version von „Wham!“, sondern in einer Swing-Variante von Tom Gaebel, „White Christmas“ (Version von Elton John), „Let it snow“ (so wie Robbie Williams es singt) und „Santa Claus is coming to town“ – in der Version der Overtones. Schön passen dazu eine Ballade und auch „En unserem Veedel“ – für diejenigen, die gerne noch ein Lied auf Kölsch hören möchten. „Außerdem haben die Bläck Fööss in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum, da passt das ganz gut“, meint Kompass. Lieder von den „Räubern“ werden bei den kleinen Konzerten allerdings nicht gespielt. „Räuber ist Teamwork, da machen wir alle keine Soloauftritte draus“, erklärt er.