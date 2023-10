Traurige Nachricht aus den USA Säbel-Finder John Mahoney stirbt wenige Wochen nach dem Schützenfest

John Mahoney war mit seiner Frau Frances eigens zum Schützenfest aus den Vereinigten Staaten angereist. „Im weiteren Verlauf seines Deutschland-Aufenthaltes entwickelten sich jedoch schwerwiegende medizinische Komplikationen, die einen längeren Krankenhausaufenthalt und einen Rücktransport in die USA erforderlich machten“, berichtet BSV-Sprecher Peter Eysen. Vor wenigen Tagen verstarb Mahoney in einem Krankenhaus in Philadelphia.