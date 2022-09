Sachbeschädigung an Grevenbroicher Realschule : Unbekannte brechen Schuppen auf und setzen Müll in Brand

An der Diedrich-Uhlhorn-Realschule kam es zu dem Vorfall. Foto: Georg Salzburg(salz)/Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich An einer Realschule am Heyerweg in Grevenbroich-Wevelinghoven kam es in der Zeit von Samstagabend, 17. September, bis Montagmorgen, 19. September, erneut zu Straftaten. Was ist passiert?

Unbekannte haben offensichtlich den Inhalt zweier Müllcontainer angezündet und zudem einen auf dem Gelände der Schule befindlichen Holzschuppen aufgebrochen. Dies teilte die Polizei mit.

Ob Gegenstände entwendet wurden, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso werden Tatzusammenhänge zu vorherigen Taten an der Örtlichkeit geprüft.

Das Kriminalkommissariat 24 hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen die Angaben zu den noch Unbekannten machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

