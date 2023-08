Versorgung in Grevenbroich Das sagt RWE zum Vorschlag, Fernwärme aus Tagebau-Brunnen zu beziehen

Die UWG schlug vor, mit dem warmen Wasser aus bis zu 500 Metern Tiefe per Wärmetauscher Energie fürs Fernwärmenetz zu gewinnen. Laut RWE wurden die geologischen Voraussetzungen für Wärmegewinnung mit Geothermie bereits untersucht. „Diese sind an den Standorten Neurath/Frimmersdorf deutlich nachteiliger als in Weisweiler“, dort seien das Fraunhofer-Institut und der Geologische Dienst NRW bei einem Forschungsprojekt aktiv. „Es ist naheliegend, erst einmal einen aussichtsreicheren Standort, was die Tiefenwärme angeht, zu erkunden“, sagt RWE.