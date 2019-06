Neues Projekt im Revier geplant : RWE schickt Wärmespeicher in Ideenwettbewerb

RWE schickt Wärmespeicher in Ideenwettbewerb

Grevenbroich Für die Ausschreibung, die im Februar startete und bis zum Jahr 2022 vier Mal stattfinden soll, stellt das Bundeswirtschaftsministerium jährlich bis zu 100 Millionen Euro zur Verfügung.

RWE geht mit drei Projekten in das Rennen um die „Real-Labore der Energiewende“. Die Bundesregierung will mit diesem Ideenwettbewerb vielversprechende Energietechnologien im industriellen Maßstab erproben und so den Umbau des deutschen Energiesystems beschleunigen.