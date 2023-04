Welchenberg in Grevenbroich Alter RWE-Parkplatz wird Vorzeigeprojekt

Wenn es nach den Düsseldorfer Regionalplanern ginge, wäre der sogenannte Revisions-Parkplatz gegenüber des Kraftwerks Frimmersdorf längst zu einem Gewerbegebiet ausgewiesen worden. Weil aber mehr als 200 Neuenhausener Einspruch gegen dieses Vorhaben einlegten, blieb das im Grünen liegende Gelände von diesen Plänen verschont. Künftig ist dort Vielversprechendes geplant: Auf dem 1,2 Hektar umfassenden Areal soll die „Neue Natur am Welchenberg“ realisiert werden. Hinter diesem Titel steht ein Pilotprojekt, das auch deutlich machen soll, welches Naherholungs-Potenzial in Flächen steckt, die revierweit in Zusammenhang mit dem Abbau von Braunkohle und deren Verstromung stehen.