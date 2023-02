Diskussion der CDU RWE: Notfalls Braunkohle-Strom aus Grevenbroich auch bis 2033

Der RWE-Vertreter berichtete auch vom Bau einer leistungsfähigeren Rheinwassertransportleitung mit Rohren von über zwei Metern Durchmesser, die zum Erhalt der Feuchtgebiete im Schwalm-, Maas- und Nette-Gebiet sowie für die Befüllung der neuen Seen in den heutigen Tagebauen dient. Mit dem Leitungsbau soll spätestens 2025 begonnen werden; in Allrath soll ein Verteilerbauwerk entstehen. Andere Zukunftsprojekte seien in der Entwicklung. Dabei sollten die Kompetenzen der RWE-Beschäftigten genutzt werden. Eyll-Vetter sprach etwa von schwimmenden Photovoltaikanlagen auf den drei entstehenden Seen, aber auch von einem leistungsfähigen Batteriespeicher in Neurath auf einem 7.000 Quadratmeter großen Areal. Im Kraftwerk Frimmersdorf könnte ein Innovations- und Technologiezentrum entstehen. Eyll-Vetter ist für Denkmalschutz an dieser Stelle, zweifelt aber an, ob die gesamte Maschinenhalle unter Denkmalschutz gestellt werden solle.