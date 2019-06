Grevenbroich: Tagebau Garzweiler : Mit neuer Strategie Artenvielfalt schaffen

Grevenbroich Der RWE-Konzern und die Forschungsstelle Rekultivierung werden jetzt von dem Grevenbroicher Umweltexperten und Ornithologen Norbert Wolf in ihrer zielgerichteten Arbeit zur Förderung der Artenvielfalt unterstützt.

Die Rekultivierung ehemaliger Tagebaubereiche führe von Anfang an zu wesentlichen Zugewinnen für Flora und Fauna, sagt Eyll-Vetter. Die Schaffung einer völlig neuen, dauerhaften Landschaft sei die Chance, die RWE nutze, um ökologisch bemerkenswerte Lebensräume für spezielle Tier- und Pflanzenarten anzulegen und zu pflegen, betont der Tagebauplaner. RWE Power habe bereits große Erfolge für die Biodiversität erzielt, die der rheinischen Rekultivierung unter den Fachleuten in aller Welt einen sehr guten Ruf eingetragen habe. Dazu soll jetzt aber ein systematischer, strategischer Ansatz mit zehn klar definierten Leitzielen kommen, wozu auch das Monitoring der Artenvielfalt, also die Kontrolle und Dokumentation gehören sollen. Gregor Eßer freut sich dabei über die Unterstützung durch viele Ehrenamtler, durch die Vernetzung der Forschungsstelle mit Natur- und Umweltschutzverbänden, aber auch durch Universitäten. Er stellt fest: „Die Universitäten erkennen immer mehr die Möglichkeiten, die wir ihnen hier wie in einem Freiluftlabor bieten.“