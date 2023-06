Millionen-Investition am Kraftwerksstandort Grevenbroich RWE investiert 50 Millionen Euro und baut Batteriespeicher in Neurath

Neurath · Mit einem symbolischen Spatenstich gab RWE am Mittwoch den Startschuss zu einem Millionenprojekt: An den Kraftwerksstandorten Neurath und Hamm entstehen in den nächsten Monaten zwei Batteriespeicher, die zusammen einer der größten Anlagen ihrer Art in Deutschland bilden. Die Gesamtleistung: 220 Megawatt.

01.06.2023, 04:50 Uhr

Die beiden in Neurath und Hamm geplanten Batteriespeicher sollen mit RWE-Kraftwerken in Deutschland gekoppelt werden. Foto: RWE

Von Wiljo Piel

An den Kraftwerksstandorten in Neurath und Hamm hat RWE mit dem Bau eines Batteriespeicher-Großprojekts begonnen. Die Gesamtanlage wird über eine Leistung von 220 Megawatt und eine Speicherkapazität von 235 Megawattstunden (MWh) verfügen. Insgesamt 690 Blöcke mit Lithium-Ionen-Batterien wird der Energiekonzern installieren. Die Gesamtinvestition: rund 140 Millionen Euro. „Das ist Strukturwandel live“, sagte RWE-Braunkohlevorstand Lars Kulik am Mittwoch vor dem offiziellen Spatenstich. „Indem wir bestehende Flächen und Netzanschlüsse nutzen, machen wir traditionsreiche Energiestandorte zu wichtigen Partnern der Erneuerbaren.“