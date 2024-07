Energiepfad in Grevenbroich Rundstrecke für Radler soll erneuert werden

Der Energiepfad in Grevenbroich ist in die Jahre gekommen und soll revitalisiert werden. Wie die mehr als zwei Jahrzehnte alte Radroute auf den neuesten Stand gebracht werden soll, hat die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Landfolge Garzweiler in einer Projektskizze beschrieben. Das Papier wurde jetzt – nach einem einstimmigen Ratsbeschluss – bei der Zukunftsagentur Rheinisches Revier eingereicht. Dort sollen geeignete Fördermittel beantragt werden.